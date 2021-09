Ende September stimmen wir über die «Ehe für alle» ab. Kein Wunder also, dass in den sozialen Medien rege darüber diskutiert wird. Mich erstaunt jedoch, wie viele Menschen sich mit der Öffnung der Ehe für alle Liebenden, gleich welchen Geschlechts, schwertun. Eins ist unbestritten: Die Ehe zwischen Mann und Frau ist uns lieb und teuer. Doch ich finde, jetzt ist es an der Zeit, diese Tradition zu öffnen und neuen Wertvorstellungen anzupassen – wie es zahlreiche europäische Länder schon vorleben.

Homosexuelle Paare gaben sich symbolisch am 14. August 2021 auf dem Helvetiaplatz in Bern das Ja-Wort. Die aus dem 17. Jahrhundert stammende fiktive Namenspatronin des Ortes wäre darüber sicher entsetzt gewesen, zu ihrer Zeit galt in Europa die gleichgeschlechtliche Sexualität als…