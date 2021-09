BERUFSWELT Kommende Woche findet in Österreich die mehrmals verschobene Berufs-EM satt. Der Adelbodner Michael Schranz wird nach den SwissSkills und den WorldSkills nun auch an den EuroSkills teilnehmen.

KATHARINA WITTWER

Michael Schranz ist einer von 17 jungen Berufsleuten, die schon letztes Jahr die Schweiz an der Berufs-EM – den Euro-Skills – hätten vertreten wollen. Nach mehrmaligem Verschieben mit fixen Daten oder «auf unbestimmte Zeit» sollte es diesmal endlich klappen. Vom 22. bis zum 26. September kämpfen rund 400 TeilnehmerInnen aus 31 Ländern im österreichischen Graz um Edelmetall.

Der Adelbodner machte beim Lichtund Wasserwerk in Adelboden (LWA) die Lehre zum Elektroinstallateur. Als Sieger an den SwissSkills 2018 in Bern qualifizierte er sich für die WorldSkills im darauf…