Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern blieb im August 2021 praktisch konstant (- 89 Personen auf 12 306). Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 2,2 Prozent, schweizweit sank sie von 2,8 auf 2,7 Prozent. Verglichen mit dem August 2020 sind 2350 Personen weniger arbeitslos. Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnete das Baugewerbe.

In fünf von zehn Verwaltungskreisen des Kantons nahm die Arbeitslosigkeit ab. In den übrigen Verwaltungskreisen blieb die Arbeitslosenquote stabil oder nahm leicht zu. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 0,7 (Obersimmental-Saanen) bis 4,3 Prozent (Biel/Bienne). Der Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental weist mit 0,8 Prozent den zweittiefsten Wert auf (+ 0,1).

Im Baugewerbe ist die Zahl der…