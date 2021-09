Am Donnerstagabend eröffnete das Streichtrio Nanos den Reigen der Preisträger des diesjährigen Orpheus-Wettbewerbs der Schweizerischen Musikhochschulen. Der Auftritt am Swiss Chamber Music Festival in Adelboden ist Teil der Auszeichnung für die Sieger.

Das Trio Nanos begann den Abend mit einem Werk der britischen Komponistin Judith Weir. Im Anschluss führte der Berner Musikpädagoge Tobias Reber in die Auftragskomposition des Japaners Keitaro Takahashi ein. Nach den beiden eher kurzen zeitgenössischen Werken gab es Mozart zu hören – und dies in voller Länge. Sechs Sätze lang durfte das Publikum in den Klangwelten des grossen Komponisten schwelgen. Das Divertimento in Es-Dur für Streichtrio (KV 563) ist Mozarts längstes Kammermusikwerk. Das junge Trio harmonierte ausgezeichnet und…