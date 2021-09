CURLING Schon das Auftaktspiel des Teams Adelboden am Donnerstagabend liess auf ein gutes WCT-Turnier hoffen – und damit auf beste Werbung für den Gastgeber. Topteams aus Schweden, Russland, Italien, Frankreich, Spanien, Norwegen, den Niederlanden, Tschechien und aus der Schweiz spielten mit.

MICHAEL SCHINNERLING

Schon am Donnerstagabend war Team Jungen / Adelboden parat, als es gegen Russland / Glukov spielte. Die Steine lagen vielfach nur wenige Zentimeter neben denen des russischen Teams – jedoch leider nicht zugunsten der Adelbodner. «Wir haben gut gespielt, nur ohne Glück», so Simon Gempeler. Die Einheimischen wussten um ihre aktuelle Stärke und zeigten diese in den folgenden Spielen. Mit Siegen gegen Team Iseli, Team Heinimann und Team NL Talent spielten sie sich in den…