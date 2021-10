KEGELN Mitte Oktober blickt der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) auf sieben Unterverbandsmeisterschaften in diesem Jahr zurück. Die Meisterschaft im Hotel Simplon in Frutigen, organisiert vom ortsansässigen Kegelklub Enzian, endete am 15. Oktober. Einen Tag später gingen die Wettstreite im Hotel-Restaurant Rössli in Heimberg zu Ende, deren Organisator der einheimische Kegelklub Sporting war. Bei beiden Meisterschaften blieb Enzian aus Frutigen der einzige C-Klub, der teilnahm. Wacker durchhalten, lautete das Motto der Mitglieder. In Frutigen holten sie 674.20 Holz. In Heimberg steigerten sie ihre Leistung auf 695.20 Holz. Enzian ist der derzeit leistungsstärkste C-Kegelklub im Berner Oberland.

UELI STUCKI, FREIER KEGLERVERBAND BERNER OBERLAND (FKVBO)