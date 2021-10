CURLING Im Herbst 2020 musste man an einem Freitagabend zur Kenntnis nehmen, dass das beliebte Turnier um den Vogellisi-Cup am bevorstehenden Wochenende nicht stattfinden konnte – und zwar nicht, weil zu wenige Mannschaften teilgenommen hätten, sondern weil sich das Coronavirus wieder stark auszubreiten drohte.

Doch dieses Jahr kam das Turnier zustande. Am vergangenen Wochenende trafen sich 14 Teams, um wieder einmal möglichst viele Punkte, Ends und Steine zu erzielen. Auch Curlingfreunde aus Savognin waren unter den Teilnehmern, ebenso sechs weitere Teams aus anderen Regionen der Schweiz. Nach zwei Spielen am Samstag führte die Mannschaft des CC Kandersteg mit Skip Hansueli Ryter die Gesamtrangliste an. Zwei weitere Equipen mit vier Punkten aus zwei Siegen freuten sich auf die…