CURLING Beim 6. WCT Tallinn Mens Challenger vom 23. bis zum 26. September holte sich das Team Jungen aus Adelboden den vierten Rang.

Nach zwei anfänglichen Siegen und drei Niederlagen wartete das Team Brice aus Schottland auf Simon Gempeler, Marc Pfister, Tim Jungen und Björn Jungen. Mit 8:2 konnten sich die Adelbodner in diesem Viertelfinalspiel durchsetzen. Damit standen sie im Halbfinal gegen Team Hösli (CH), wo es jedoch nicht besonders gut lief. Den einzigen Stein konnte sich das Team im dritten End gutschreiben lassen. Beim folgenden Spiel um Bronze gegen Team Totzek (D) verloren die Adelbodner knapp mit 1:0.

Mit dem vierten Rang in der Tasche flogen sie wieder heim in die Schweiz. «Es war schön, nach so langer Zeit wieder im Ausland zu spielen. Nach der harzigen Vorrunde sind wir…