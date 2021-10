SKI ALPIN Am 8. und 9. Januar 2022 finden die Adelbodner Skitage statt. Der offizielle Vorverkauf startet bereits am heutigen Freitag. Neben einem neuen Hospitality-Angebot warten die Veranstalter mit einem weiteren Novum auf: Die Gründung eines Supporter Clubs namens «Chuenis-Fän».

In drei Monaten werden die weltbesten Skiathleten am Chuenisbärgli zum packenden Kampf um Hundertstelsekunden antreten. Unter den geltenden Schutzvorkehrungen werden diesmal wieder Skifans den Pistenrand säumen. Seit Freitagmorgen um 8 Uhr können Tickets in den Kategorien «Tribüne», «Weltcup-Ticket» oder «Family Day» erworben werden. Wie die Ski Weltcup Adelboden AG mitteilt, wurden die Hospitality-Angebote angepasst. In der neu konzipierten VIP-Lounge mit Plattform über der Tribüne erwarte die Gäste beste…