«100 000»

bis 200 000 Franken an Polizeikosten verursachen die unbewilligten Corona-Demos, die in den letzten Wochen jeweils donnerstags in der Stadt Bern stattfinden. Derzeit wird geprüft, ob bernische Gemeinden diese Kosten zum Teil auf die Demonstanten überwälzen können. Das kantonale Polizeigesetz, das seit Juni 2020 in Kraft ist, sieht diese Möglichkeit vor.

