«300 000»

ungerechtfertigte Spital- und Arztrechnungen hat die Suva 2020 nach einer Rechnungskontrolle zurückgewiesen. Dadurch konnte die Unfallversicherung über 80 Millionen Franken an Heilkosten einsparen – was den Versicherten in Form günstigerer Prämien zugute kommen soll.

frutiglaender.ch