Der neue Dorfplatz nimmt Gestalt an. Auch ein altbekanntes Kunstwerk ist dort wieder präsent: Der «Place of Fame» – zwei Felsblöcke, auf denen sämtliche Weltcup-Sieger verewigt sind. In der Zwischenzeit sind sie geputzt und geflickt worden.

Nachdem die beiden Gesteinsbrocken der Baustelle des Aparthotels gewichen waren, erhielten sie vom einheimischen Künstler Björn Zryd eine Generalüberholung: Die Steine mit den Fussabdrücken sämtlicher Chuenis-Sieger wurden zwischengelagert und geputzt, geflickt und minutiös gepflegt.

Daniel Yule hinterlässt Spuren

Die Fussabdrücke der Sieger des Adelbodner Ski-Weltcups werden unmittelbar nach den Wettkämpfen erstellt. Dazu lässt Björn Zryd die Athleten ihren Fuss in Gips setzen. Ihren Weg auf die Alpenkalkfelsen finden die Füsse dann dank der…