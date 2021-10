Der Vogel mit dem Supergedächtnis

In keinem Land – ausser in Rumänien – ist der Tannenhäher so verbreitet wie in der Schweiz. Und doch bekommt man diesen kleineren Verwandten des Eichelhähers hierzulande eher selten zu Gesicht, denn er lebt abseits der grossen Städte in den Gebirgswäldern der Alpen und des Juras. Das oben gezeigte, aufgeplusterte Exemplar entdeckte die Autorin im Gasterntal.

Die Verbreitung des Vogels ist eng an Gebiete mit Fichten und Arven oder Haselnüssen gebunden. Seine Leibspeise sind Arvennüsschen. Mit spitzem Schnabel meisselt der Tannenhäher sie aus den Zapfen und verstaut sie in seinem Kropf. So transportiert er sie in Vorratsverstecke im Waldboden, um sich im Winter davon zu ernähren. Mit wenigen Schnabelhieben hackt er eine Vertiefung in den Boden, gibt die…