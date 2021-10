Das Gasterntal wurde verwüstet, Kandersteg war vom restlichen Tal abgeschnitten und die Kander spülte den Fahrbahnbelag aus dem Mitholztunnel – vor zehn Jahren zeigte die Natur eine Kraft, mit der man im Gasterntal auch heute noch kämpft. Ein Besuch vor Ort.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Ich habe erst am Abend in der Nachrichtensendung 10vor10 mitbekommen, was wirklich passiert war. Ich sah im Fernseher, dass im Gasterntal plötzlich die schönsten Wiesen zur Hälfte einfach verschwunden waren.» Als Hansueli Rauber die Lage langsam realisierte, waren in Mitholz bereits rund 100 Personen evakuiert, teils mit dem Helikopter ausgeflogen worden. Er erzählt seine Erinnerungen bei der Fahrt über die enge und steile Strasse ins Gasterntal. Vor Ort will er zeigen, was in den letzten zehn Jahren seit dem…