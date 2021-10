Am Freitag fand die Herbst-Viehschau statt. Von acht Kategorien siegte Jan Jungen in sieben. Der Kientaler arbeitet auf dem Familienbetrieb mit seinem Vater zusammen. Sie haben 24 Kühe.

MICHAEL SCHINNERLING

Die drei Viehschauexperten Hansueli Wingeier, Jakob Schenk und Niklaus Berger hatten am Freitagnachmittag 50 Tiere aus den Kategorien Swiss Fleckvieh, Holstein, Reine Simmentaler und Red Holstein zu beurteilen. Die prachtvollen Kühe wurden zum Beispiel im Hinblick auf Laktation, Beine, Glieder, Klauen, Grösse, Länge oder Breite bewertet. Die imposanten Tiere überzeugten die Jury. Umso schwieriger war es, die besten auszuwählen. Dabei gaben am Ende nur minime Unterschiede den Ausschlag. «Es wurde eine sehr eindrückliche, starke Aufzucht geboten. Dieser Tag heute wird uns in Erinnerung…