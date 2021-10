EISHOCKEY In einem temporeichen Spiel besiegte der EHCA seine Gäste aus dem Saastal. Damit bleibt Adelboden weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Am Samstag begrüsste der EHC Adelboden den EHC Saastal. Obschon die Gäste den besseren Start erwischten, hiess es bereits nach knapp drei gespielten Minuten 1:0 für Adelboden. Wenige Minuten später kassierten die Engstligtaler in Unterzahl den Ausgleich. Dadurch wurden sie definitiv geweckt. In der zehnten Minute gelang Alexander Tschanz nach einer schönen Vorlage von Sandro Inniger der erneute Führungstreffer.

Ab dem zweiten Drittel hütete David Friedli das Tor der Adelbodner. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da wurde dieser bereits nach einem Fehler des eigenen Teams eiskalt von Sascha Zeiter erwischt. Das schnelle und…