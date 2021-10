KANTON Für die Durchführung der Ski-Weltcuprennen in Adelboden am 8. und 9. Januar 2022 sowie der Lauberhornrennen in Wengen vom 14. bis 16. Januar 2022 hat der Regierungsrat den Regierungsstatthalterämtern Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli die Zustimmung zur Bewilligung erteilt. Diese kann allerdings je nach epidemiologischer Entwicklung noch widerrufen werden. Bei Grossveranstaltungen mit internationalem Charakter muss der Regierungsrat gemäss der kantonalen Covid-Verordnung seine Zustimmung für das Bewilligen durch die zuständige Behörde erteilen.

