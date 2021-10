VORSCHAU Am kommenden Wochenende bietet sich eine Gelegenheit für alle, die noch Winterkleider oder Kinderartikel benötigen: die Kinderkleiderbörse im Gemeindesaal Aeschi. Familien können gebrauchte Ski-, Winter- und Regenkleider, Ski- und Winterschuhe, Baby- und Kinderartikel, Spielzeug und vieles mehr verkaufen oder günstig kaufen. Die Börse wird zum ersten Mal freitags und samstags durchgeführt. Am Freitagnachmittag von 13.30 bis 16 Uhr können gut erhaltene Artikel abgegeben werden. Am Samstag von 10 bis 15 Uhr kommen SchnäppchenjägerInnen voll auf ihre Kosten. Mit dem Erlös der Börse werden Kinderprojekte im Dorf unterstützt. «Wir freuen uns auf zahlreiche Besuchende und darauf, einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum zu leisten», schreibt das Börsenteam in einer…