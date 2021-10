CULRING Die weltbesten Curlerinnen aus Schweden trainierten in der Freizeitund Sportarena. Für Geschäftsführer Stefan Maurer und seine Crew war es eine Ehre, das Team Hasselborg begrüssen zu dürfen. Den Coup hatte Martin Stucki (Swiss Curling) eingefädelt.

MICHAEL SCHINNERLING

Ganz locker und gut gelaunt betraten die vier schwedischen Curlingspielerinnen Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer und Sofia Mabergs mit ihrem Trainer Wayne Middaugh die Arena in Adelboden. «Wir wollen an der Taktik und der Geschwindigkeit der Steine arbeiten», erzählte der Coach. Der Sport stehe in dieser Woche ganz klar im Vordergrund. «Nur am ersten Tag haben wir etwas in den Bergen unternommen.»

Am Donnerstagabend zog Middaugh dann sein Fazit: «Das Eis war für die Geschwindigkeit und zum Curlen…