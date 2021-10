SKI NORDISCH Bei den Skisprung-Schweizermeisterschaften in Gibswil (ZH) und Einsiedeln (SZ) waren letztes Wochenende wieder einige AthletInnen des SC Kandersteg am Start – und auf dem Podest.

SUSANNA STUDER

Swiss-Ski führte die Skisprung-Schweizermeisterschaften an zwei Standorten durch. Am Freitag starteten in Gibswil im Zürcher Oberland die U16-AthletInnen sowie die Damen, und am Samstag wurden in Einsiedeln die Wettkämpfe der Elite-Herren, Junioren und Teams durchgeführt.

Bereits am Freitag resultierten bei den U16-Wettkämpfen zwei Podestplätze und sechs Top-Ten-Rangierungen für die Kandersteger. Finn Kempf konnte sich bei den U16-Knaben nach einem ersten, eher verhaltenen Sprung im zweiten Durchgang steigern und erreichte den dritten Platz. Bei den Mädchen dominiert Giulia Belz schon…