Seit Anfang der Woche ist die Filiale der Berner Kantonalbank (BEKB) fertig umgebaut. Die Kunden erledigen ihre Geschäfte nun am Automaten statt am Schalter.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Vor der Tresortüre im Untergeschoss endet der Rundgang. Wer was in den Gewölben der Kandersteger BEKB-Filiale lagert, bleibt ein Geheimnis. Auffällig ist jedoch, dass in allen Räumen, zu denen Kunden Zugang haben, angenehm dunkle Farbtöne vorherrschen – man könnte fast schon von einer Wohnzimmeratmosphäre sprechen. So viel zur optischen Auffrischung der Filiale, die in den letzten zwei Monaten erfolgte. Wichtiger für die Kunden ist jedoch der Kasten im Eingangsraum. «Dieser Automat erfüllt neu alle Dienstleistungen, die bisher am Schalter möglich waren», erklärt Standortleiter Martin Rieder. In der…