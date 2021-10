Bonsais sind in der Regel Miniaturbäume in Schalen. Doch die Gemeinde verfügt nun über ein Exemplar, das diese Vorstellungen sprengt. Der Rentner Paul Bätscher hat das Gewächs gestaltet.

PETER ROTHACHER

Gut drei Tage hat Paul Bätscher den Wacholderstrauch neben dem Parkplatz der Gemeinde am Ischlagweg bearbeitet. Nun sieht das Gehölz wie ein riesiger Bonsai aus. Ein Widerspruch in sich? «Nicht unbedingt», sagt der Hobby-Bonsaianer. «Meistens ist ein eingetopfter Bonsai zwar die Zwergvariante eines Baumes, aber auch grössere Gewächse lassen sich durchaus in dem Stil zurechtformen. Beim Wacholder – ich habe natürlich beim Gemeindepräsidenten vorgängig die Bewilligung eingeholt – ist mir das ganz gut gelungen.»

Mit seiner Aktion möchte Paul Bätscher zeigen, dass aus fast allen Bäumen und…