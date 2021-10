GLEITSCHIRM Am Sonntag ging das dritte Frauen-Gleitschirmfest zu Ende. Drei Tage standen für die 120 Pilotinnen etliche Workshops, Flüge und gute Gespräche auf dem Programm. Auch die Frutigländerinnen Sonja Holzer und Denise Hug nahmen daran teil.

MICHAEL SCHINNERLING

Vor drei Jahren rief Katrin Ganter das Frauen-Gleitschirmfest an der Lenk ins Leben. Der Event ist zu einem Selbstläufer geworden. Katrin Ganter, Judith Theurillat, Jutta Reiser und ihr Team boten neben dem Fliegen auch Workshops wie «Wiesenyoga», «Leichte Frauen – kleine Schirme», «Meteo», «Strecken-Fliegen», «Mentalcoaching» oder «Reparaturen am Gleitschirm» an. Erlerntes wurde gleich in die Praxis umgesetzt. Für die Fortgeschrittenen stand ein «Hike and Fly»-Wettbewerb auf dem Programm. Abends tauschten sich die Frauen…