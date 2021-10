FUSSBALL Am Samstag traf die erste Mannschaft des FC Reichenbach auf den FC Gerzensee. Trotz früher Führung konnten die Reichenbacher ihr Potenzial nicht richtig ausschöpfen. Ohne eindeutige Dominanz auf Gastgeber- wie auf Gästeseite resultierte passenderweise ein Remis. GALERIE

MICHAEL MAURER

Orientierte man sich bloss an der Anzeigetafel, konnte man von einem erfreulichen Start für den FC Reichenbach sprechen. Die Partie gegen den FC Gerzensee war keine vier Minuten alt, als André Heimann einen Penalty verwertete: 1:0 für die Gastgeber. Doch Peter Kunz schien nicht vollkommen zufrieden. «Kommt, Jungs! Wir sind noch nicht richtig im Spiel», spornte der Coach seine Elf an. Tatsächlich fehlten die sonst so oft gezeigte Bissigkeit und Entschlossenheit. So war es für die Gäste aus dem Berner…