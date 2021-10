Jugendliche der Jahrgänge 2007 und 2008 haben die Chance, die 80. Ausgabe des JUSKILA zu erleben. Die Schneesportwoche an der Lenk im Simmental feiert diesen Winter ein rundes Jubiläum. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 24. Oktober 2021.

Seit 80 Jahren zelebriert das Jugendskilager einzigartiges Lagerleben, kantonsübergreifende Gemeinschaft und Schneesport. Die JUSKILA-Woche zum Neujahrsstart ist das grösste J+S-Schneesportlager der Schweiz. Ausgeloste Jugendliche können eine unvergessliche Woche an der Lenk erleben. Im Lagerbeitrag von 120 Franken inbegriffen sind:

• Skiabo und eine Woche Schneesportunterricht;

• An- und Rückreise, Verpflegung und Unterkunft für eine Woche an der Lenk;

• Lagerleben à discrétion;

• Geschenke.

Noch bis Sonntag, 24. Oktober 2021, können sich Jugendliche…