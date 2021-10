Jung und Alt rollten am Wochenende im Wettkampfmodus über die wellenförmige Bikebahn in Adelboden. Am Samstag war das Nevada-Areal voll von BMX- und Dirtbikes, am Sonntag fuhren Skateboarder. Auch ein Prominenter gab sich überraschend die Ehre. GALERIE

Miles Plüss wagt sich als Erster beim Wettbewerb der unter Zehnjährigen auf den Pumptrack. Er pumpt sich auf seinem Skateboard immer schneller von Welle zu Welle. Und siehe da: Der Achtjährige fährt eine Zeit, die in seiner Kategorie nur schwer zu unterbieten ist. Am Tag zuvor hat er das Rennen auf dem BMX-Bike bestritten. Dass er dabei Dritter wurde, erzählt er ohne Allüren: «Ich konnte vom vierten Platz vorrücken, weil zwei auf die Hundertstelsekunde gleich schnell unterwegs waren.»

Glen Brandenberger stellt in der…