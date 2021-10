Niklas Trummer (NLZ-Mitte), Sandro Zurbrügg (C-Kader Swiss-Ski), Nadja und Nils Bircher (NLZ-Mitte) sowie Michel Brügger (NLZ Mitte) starten bald in die Rennsaison. Der «Frutigländer» hat die Athleten nach ihren Zielen und ihrem Trainingsfokus gefragt.

Zurbrügg: Technik verbessert

Sandro Zurbrügg hat die Vorbereitungszeit dazu genutzt, an seiner Kondition zu arbeiten und sich technisch zu verbessern. «Das habe ich sicher erreicht», meint der Frutiger. «Für mich liegt der Fokus auf den Disziplinen Riesenslalom und Super-G. Ich fahre aber noch alle Disziplinen.» Sein erster Wettkampf findet am Wochenende auf der Diavolezza statt. «Ich freue mich auf alle Rennen, um mich wieder mit der Konkurrenz messen zu können», so Zurbrügg.

Trummer: Mutigerer Fahrstil

Niklas Trummers Fokus lag bisher auf…