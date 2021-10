Sonntags zum Glättekurs

Was heute in einschlägigen Portalen im Internet ausgeschrieben oder in die Hände von Immobilienfirmen gelegt wird, dafür wurde einst inseriert. «Geehrte Frauen und Töchter» konnten sonntags einen Glättekurs belegen. Tierhalter hofften, dass ihr Geissbock und die Zitgeiss gefunden würden, und der Inhaber der Zündhölzchen-Fabrik suchte einen Käufer.

AUS DEM «ANZEIGER FÜR DEN AMTSBEZIRK FRUTIGEN»1888 TEXT REDAKTION