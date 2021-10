Spaltung beenden

Als ich mit einigen Parteikollegen am vergangenen Wochenende in der Stadt Zug im Ausgang war, fiel er. Der Satz, welcher unsere aktuelle Situation traurigerweise auf den Punkt bringt. Ein Serviceangestellter, links-grün angehaucht mit wilder Hippiefrisur, war gegen Mitternacht bei zirka 5° C gerade dabei, eine Runde warmer Getränke zu uns auf die Terrasse zu bringen. «Sogar die Hunde haben es besser als wir Unzertifizierten», meinte der offenbar ungeimpfte Kellner und blickte zum Innenbereich der Bar. Mir lief es kalt den Rücken runter – nicht der Temperatur wegen. Ich frage mich seither noch intensiver, wie es so weit kommen konnte. Wie sind wir an diesen Punkt gelangt, an welchem unzertifizierte Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden? Weshalb haben…