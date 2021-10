Am vergangenen Wochenende wurde das Eidgenössische Schützenfest mit dem Absenden auf der Luzerner Allmend abgeschlossen. Die Gemeinde Aeschi organisierte einen würdigen Empfang für die Suldtalschützen.

MARCEL MARMET

Letztes Jahr wurde das Eidgenössische Schützenfest in Luzern um ein Jahr verschoben. Auch diesen Sommer liess die Corona-Situation kein zentrales Fest zu. Stattdessen konnten oder mussten die TeilnehmerInnen ihre Programme im eigenen Schiessstand absolvieren. Damit doch noch etwas Festatmosphäre aufkam, organisierte der Schweizer Schiesssportverband in der vergangenen Woche einen festlichen Abschluss auf der Luzerner Allmend unter Einhaltung der 3G-Regel. Anlässlich des Abschlussfests konnten die TeilnehmerInnen ihre Natural- und Barpreise in Empfang nehmen. Für die…