Fritz kam als erstes von fünf Kindern von Lina und Fritz Inniger-Zumkehr am 10. September 1944 in Frutigen zur Welt. Er wuchs am Oberfeld auf und ging auch im «Oberfeld-Gymnasium», wie er das Schulhaus oft scherzhaft bezeichnete, zur Schule. Kurz nach seiner Konfirmation wurde er Götti seiner kleinen Schwester Arlette.

Nach der Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Modellschreiner bei der Firma Moser in Frutigen. Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss zog es ihn in seinen Wanderjahren nicht weiter als bis nach Bern, wo er bei der Firma WIFAG arbeitete. Aber nur wenig später zog es ihn in die Heimat zurück. Erst arbeitete er bei der Zimmerei Bärtschi, dann als Chauffeur bei der damaligen VLG und anschliessend bei der Schiefertafelfabrik Frutigen, für die er viele Jahre Küchenabdeckungen in…