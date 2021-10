HORNUSSEN Seit 1978 kommen im Herbst Hornusser nach Aeschi. Am Samstag fand der Oberland-Cup statt und am Sonntag der Chemihütten-Cup. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Mit einem Stück Lehm legte der Setzer den Hornuss (Nouss) auf das vordere Bockende. Der 78 Gramm leichte und 62×32 mm kleine Nouss hat auf beiden Seiten eine grosse Rille. Ein paar Mal simulierte der Hornusser mit dem 2,5 Meter langen Stecken in der Hand den Abschlag. Am Ende des Steckens befindet sich ein Stück Holz, das «Träf», womit der Nouss getroffen werden muss. Nach dem Abschlag fliegt dieser mit enormem Tempo in das «Ries». Jeder Spieler schlägt pro Durchgang zwei Wertungsschläge mit drei Versuchen. Rund 310 Meter lang ist das Spielfeld, wobei die ersten 100 Meter nicht gewertet werden. Erst ab 100 Metern stehen im…