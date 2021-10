Nun stehen sie, die vier eisernen Herzen. In der Tourismusregion Adelboden-Lenk-Kandersteg wurden vier besonders schöne Orte ausgewählt, um die «Giant Hearts» zu platzieren – die grössten Herzen der Schweizer Alpen. Die Idee dahinter ist natürlich marketingtechnischer Natur. So erhofft man sich viele zufriedene Gäste, die an einem dieser grossen Herzen ihren Herzenswunsch befestigen und damit der Region verbunden bleiben. Zusätzlich sollen die hoffentlich zahlreichen geschossenen Bilder über die sozialen Medien in die Welt hinausgetragen werden. Vielleicht kommen künftig Touristen extra zu diesen Herzen, um dort einen ganz besonderen Wunsch zu hinterlegen. Vielleicht gelingt es, dass verliebte Paare ihre Liebesschlösser nicht an der «Pont des Arts» in Paris oder der «Liebesbrücke» in…