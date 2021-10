Eine grosse Mehrheit der Fotografinnen und Fotografen knipst normalerweise im Querformat. Nicht so in den letzten Tagen, während denen die Vertikale eindeutig im Vorteil war – mit gutem Grund, wie die Abzüge auf dieser Seite zeigen. Das «Herbstleuchten» (Bild 1), das unser freier Mitarbeiter Martin Wenger im Kiental eingefangen hat, kommt in diesem Format beispielsweise besonders gut zur Geltung. Scheinbar in die Tiefe wachsen die Bäume auf dem Bild 2 von Therese Zaugg aus Aeschiried. Sie fotografierte den Herbstwald im Spiegelbild des Blausees. Am selben Ort war auch Erika Bärtschi aus Frutigen unterwegs. Ihre Sujets (Bilder 3 + 4) befinden sind aber zumindest zum Teil oberhalb der Wasseroberfläche. Paul Wermuth aus Frutigen schliesslich stellte uns anhand der Blüemlisalp in Aussicht,…