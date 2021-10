Neues Grundwasserpumpwerk in Kanderbrück

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Frutigen (WVG) führte am Samstag einen Tag der offenen Türe durch. Das neue, für Reservezwecke gedachte Grundwasserpumpwerk Oey wurde von rund 250 Personen besucht. Schon lange vor der eigentlichen Öffnungszeit kamen bereits Interessierte vorbei. Das Team von der WVG nahm sich reichlich Zeit, alles detailliert zu erklären. Die Bevölkerung zeigte sich begeistert und fand, dass das neue Werk nötig gewesen sei. Die Wasserversorgung ist und bleibt für die Frutiger ein wichtiges Thema. So war es spannend zu erfahren, wie viel Wasser durch die Quellen rauscht und was damit passiert. Wer wollte, konnte sich mit Chäsbrätel oder Süssem verpflegen. Für jeden Besucher gab es wahlweise eine Flasche Quell- oder Grundwasser…