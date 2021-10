SKI NORDISCH Vier Kandersteger Nordisch KombiniererInnen (Skisprung und Rollski) nahmen letztes Wochenende in Predazzo (Italien) an den internationalen OPA Games Children teil. Zugelassen waren Kinder mit den Jahrgängen 2007 bis 2009. Bei den Nordisch Kombinierern starteten insgesamt 34 Jungen und 22 Mädchen aus 7 Nationen.

SUSANNA STUDER

Am Donnerstag reisten Giulia Belz, Mael Niedhart, Noé Kempf und Noah Studer vom SC Kandersteg mit ihrem Trainer Urs Niedhart nach Predazzo in Val di Fiemme. Voll motiviert starteten die vier Kinder (alle Jahrgang 2008) ihr OPA-Abenteuer am Freitag mit dem offiziellen Training auf der HS66-Schanze. Bereits während der ersten Sprünge merkten sie, dass ihnen diese Schanze liegt. Abends nach dem Nachtessen ging es noch auf die Rollskis (die…