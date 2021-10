Die Kleinkaliberschützen Frutigen schlossen die Wettkampfsaison mit dem Ausschiesset ab, an dem nebst der Geselligkeit und Kameradschaft auch das sportliche Schiessen im Mittelpunkt stand. Das Niveau von Nina Christen, der Olympiasiegerin von Tokio im Dreistellungsmatch, wurde zwar bei Weitem nicht erreicht – trotzdem lieferten sich Jung und Alt einen spannenden Wettkampf. Altmeister Ueli Mürner zeigte ein weiteres Mal sein Können und siegte am Ausschiesset wie auch in der Jahreskonkurrenz. Der Jungschützenkurs wurde ebenfalls dieses Jahr durchgeführt. Als Höhepunkt konnten die Nachwuchsschützen erfolgreich auswärts an zwei Wettkämpfen teilnehmen. Nächstes Jahr feiern die Kleinkaliberschützen ihr 100-jähriges Bestehen, das mit einem Jubiläumsschiessen in kleinem Rahmen gefeiert wird.

