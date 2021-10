VORSCHAU An 80 Standorten in der ganzen Schweiz findet am Sonntag, 7. November, der Swiss Ice Hockey Day 2021 statt. Auch die Eishockeyclubs Adelboden und Kandersteg machen mit. Mädchen und Buben bis 16 Jahren haben dabei die Gelegenheit, mit ihren Stars auf dem Eis zu stehen und unter fachkundiger Anleitung mit Stock und Scheibe eine Trainingseinheit zu absolvieren. Dabei können sie gemeinsam mit dem Lieblingsspieler oder der Lieblingsspielerin aus den höchsten Schweizer Eishockeyligen auf dem Eis stehen – ein einmaliges Erlebnis.

Folgende SpielerInnen werden in Kandersteg und Adelboden vor Ort sein:

EHC Adelboden:

• Miro Zryd (SCLT, 15 bis 17 Uhr)

• Favio Schmutz (SCLT, 15 bis 17 Uhr)

• Larri Leeger (SCLT, 15 bis 17 Uhr)

• Jesper Olofsson (SCLT, 15 bis 17 Uhr)

• Caminada Pascal (SCL, 15…