«Sind wir wirklich noch ein einzig Volk?»

«Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.»

Dies ist ein Auszug aus dem Rütlischwur, der aus dem Jahr 1291 datiert, aber heute immer noch brandaktuell ist. Nun stelle ich mir die Frage: «Sind wir denn wirklich noch ein einzig Volk»? Meine Antwort lautet leider ganz klar: «Nein».

Nicht erst seit Corona sind Werte wie Respekt, Freundlichkeit, Toleranz für andere Meinungen und vor allem die Liebe, verloren gegangen. Jedoch stelle ich fest, dass sich seit der Zertifikatspflicht ein mächtiger Graben durch unser Land zieht. Aussagen wie:…