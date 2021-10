VORSCHAU Hanspeter Michel ist in Faltschen, Reichenbach, geboren und aufgewachsen. Neben seinem Beruf als Naturdrogist im Appenzellerland betätigt er sich als Musiker und Autor. «Ein letzter Herbst» ist sein erster Roman. Dieser handelt von Simon und Anna, die glücklich in einem Landhaus am See leben. Das Schicksal meint es gut mit ihnen, bis Anna eines Tages nicht mehr von ihrem Morgenschwimmen zurückkommt ...

Am Montag findet in der Reichenbacher Dorfbibliothek die erste Lesung seit mehr als zwei Jahren statt. «Trotz der Einschränkungen durch die Zertifikatspflicht wagen wir einen Neustart. Wir hoffen sehr, dass wir nicht im Stich gelassen werden und der Autor nicht in einem fast leeren Saal vorlesen muss», lässt die Bibliothek verlauten.

PRESSEDIENST BIBLIOTHEK REICHENBACH

Montag, 25.…