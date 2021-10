Unsere freien Mitarbeiter und LeserInnen waren in den letzten Wochen wieder vermehrt unterwegs und hielten ihre spektakulären Eindrücke mit der Kamera fest. Bild 1: Hut oder Kragen? Robertus Laan aus Aeschi war sich beim Anblick des Niesen nicht so sicher. Das Wetter blieb denn auch wechselhaft. Bild 2: Therese Zaugg aus Aeschiried erblickte dieses Wolkenspiel über der Niesenkette. Bild 3: Auch Martin Wenger aus Frutigen war in dieser Gegend unterwegs und fotografierte die Szenerie bei der Mäggisseregg. Bild 4: Früh unterwegs war derweil Peter von Känel aus Scharnachtal. Er erwischte den Sonnenaufgang über dem Dreispitz. Bild 5: Wachsam war Paul Wermuth aus Frutigen: Der Sonnenstrahl, den er mit Blick Richtung Spiez entdeckte, war nur ein paar Minuten lang zu sehen.