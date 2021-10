SCHIESSEN Obwohl die Luftgewehrschützen Region Thunersee nicht teilnehmen und die bisherige Auflageschützen-Hochburg Uetendorf eine Gruppe weniger ins Rennen schickt, verzeichnet der Oberländische Kleinkaliberschützenverband (OKSV) an der Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 m (GM G10 m) eine Mehrbeteiligung von zwei Teams. Dieser Zuwachs geht unter anderem auf die Stadtschützen Thun zurück, die wieder mit zwei Gruppen in den Kategorien 1 und 2 stehend frei starten. Auch die Schützengesellschaft Reichenbach, die erstmals mit vier Gruppen teilnimmt, trägt zur Mehrbeteiligung bei – ebenso wie die Sportschützen (SPS) Zweisimmen, die wieder über eine eigene Anlage verfügen und daher auf fünf Gruppen aufstocken konnten. Darunter befindet sich eine reine Junioren-Gruppe, die in der tiefsten…