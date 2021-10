Zahllose Vögel ziehen derzeit fast unbeachtet über Europa, um in wärmere Gefilde zu gelangen. Am Wochenende vom 2. und 3. Oktober wurden sie auf ihrer Reise gezählt – auch in der Region.

Nur ein Pfiff verrät, dass da ein Trupp Heidelerchen über die Köpfe fliegt. Etwas besser zu bestimmen sind die Ringeltauben, die in grossen Schwärmen übers Land ziehen. Weit oben am Himmel segeln Bussarde und Störche nach Süden.

Am vergangenen Wochenende blieben die kleinen und grossen Weltenbummler für einmal nicht unbeachtet, denn es fanden die internationalen Zugvogeltage EuroBirdwatch von BirdLife statt. In 41 europäischen und zentralasiatischen Ländern wurden sie von rund 28 000 Personen beobachtet und gezählt. Über 7 Millionen Vögel konnten notiert werden.

Zu viel Wind für kleine Flieger

Auch in der…