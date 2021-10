Anlässlich der Delegiertenversammlung der Chorvereinigung Berner Oberland wurden am vergangenen Samstag in der Kirche Schönau in Thun 30 VeteranInnen geehrt und ausgezeichnet. Viele SängerInnen, zum Teil in schmucken Trachten oder in ihrer Choruniform, fanden bei herbstlichem Wetter den Weg nach Thun.

Für 30 Jahre Chormitgliedschaft wurde den SängerInnen die Oberländer Brosche übergeben. 35 Jahre brauchte es, um das Schweizerische Abzeichen zu erlangen. 21 TeilnehmerInnen kamen für die goldene Bernische Auszeichnung in Frage, leider war es jedoch nicht allen möglich, diese persönlich in Empfang zu nehmen. Den Anwesenden wurde nebst der Auszeichnung auch ein süsser Gruss aus Thun mit nach Hause gegeben. Eigentlich hätten die Ehrungen am Oberländischen Gesangsfest 2020 in Thun stattfinden…