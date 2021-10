MULTISPORT Jonathan Schmid war ein Jahr lang «King of Elsigen.» Am Sonntag wurde er entthront vom Biker Hans-Baptist Seeberger. Schmid kam nur kurze Zeit später ins Ziel. Jerome Furer, Chrigel Maurer, Sepp Inniger und noch viele andere Frutigländer stiegen aufs E-Bike, Rennvelo, Tandem, Mountainbike – oder absolvierten die Strecke zu Fuss. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Was für eine Stimmung auf der Elsigenalp. Speaker Hansjürg Brügger lief auf Hochtouren. «In wenigen Minuten starten die Ersten und sind dann in ca. 25 Minuten hier oben.» An der Wegscheide (alte Adelbodenstrasse) in Achseten warteten 95 Teilnehmer, um über eine sehr anspruchsvolle Strecke zur Elsigenalp zu gelangen. Die Läufer hatten 4,9 km und 580 Hm über den unteren Achsetberg zu bewältigen. Die Biker nahmen die…