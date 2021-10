Man hört es immer wieder: Wer im Winter mit Sommerpneus einen Autounfall verursacht, muss für den Schaden selbst aufkommen. Das tönt erst mal nachvollziehbar – aber stimmt es auch?

MARK POLLMEIER

Die klare Antwort auf diese Frage lautet: Jein. In der Schweiz gibt es keine gesetzlich geregelte Pflicht, das Auto im Winter mit speziellen Pneus auszurüsten. In Artikel 29 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) heisst es allerdings: «Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren. Sie müssen so beschaffen und unterhalten sein, dass die Verkehrsregeln befolgt werden können und dass Führer, Mitfahrende und andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen nicht beschädigt werden.»

Also einmal angenommen, die Strassen sind im Winter tief verschneit,…