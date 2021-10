DER WAHNSINN IN KARTON

Sie stapeln sich unter den Briefkästen vor der Haustüre. In drei Lagen übereinander, acht sind es heute. Ich habe aufrichtig Bedauern mit dem Pöstler oder der Pöstlerin, die an diesem Tag Dienst hatte. Zumindest ein bisschen, schliesslich gehört es ja zur Kernkompetenz des gelben Riesen, neben nervigen Rechnungen auch Pakete auszuliefern. Unterstützung gibt es zudem von den diversen Lieferdiensten, deren Fahrer hektisch ihren vollgestopften Laderaum leeren.

Wenn ich mir vorstelle, dass in jedem Mehrfamilienhaus so eingekauft würde, na, dann gute Nacht für die Läden im Dorf! An der Anzahl Pakete kann man schon den Wochentag erahnen: am Wochenende bestellt – mittwochs oder spätestens donnerstags wird geliefert. Und am Freitag geht die Hälfte wieder retour, wetten?…