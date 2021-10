GEHEN SIE WASSER KAUFEN!



Erinnern Sie sich an André Blattmann? Der war bis 2016 Chef der Armee – CdA, wie die Eingeweihten sagen. Vor ein paar Wochen sorgte er für Aufsehen, weil er in einem mehrseitigen Papier die Kampfjetbeschaffung des VBS kritisierte. Statt 40 brauche die Schweiz höchstens 20 Flugzeuge, fand der Armeepensionär. Der favorisierte Typ F-35 sei zudem viel zu teuer im Unterhalt. Die Kampfjetgegner aus dem linken Lager jubilierten und dankten dem früheren CdA herzlich für seine Ausführungen.

Das war nicht immer so. Bekannt geworden ist André Blattmann nämlich nicht als Luftwaffenexperte – sondern mit seinen Äusserungen zur Krisenvorsorge. 2014 riet er der Bevölkerung in einem Interview, Notvorräte anzulegen. Er selbst habe stets 300 Liter Mineralwasser eingelagert,…