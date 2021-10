NUR DIE RUHE!

Sechs Stunden waren es, die nun tagelang Gesprächsstoff geben. Man könnte meinen, dass sich die Erde in dieser Zeit nicht weitergedreht hätte: Sechs Stunden, in denen am Montagabend gefühlt die halbe Menschheit von der Aussenwelt abgeschnitten war. Facebook, Instagram und Whats-App funktionierten nicht! Vielleicht hat der Facebook-Konzern – dem alle drei Plattformen gehören – gegen die eigenen viel gerühmten moralischen Standards verstossen und seine Accounts wurden als Strafe für einige Stunden gesperrt – wie derjenige von Donald Trump bei Twitter? Nein, ein internes technisches Problem während eines Updates soll die Ursache gewesen sei. Also kein Hacker, kein Virus und keine Verschwörung, sondern ein Ingenieur, der das Häkchen wohl am falschen Ort gesetzt hat, wie jede und…