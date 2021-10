Heute ist Welt-Ei-Tag.

Seit 1981 ist die «Batteriehaltung» von Legehennen in der Schweiz verboten. Die EU zog erst im Jahr 2012 nach – erlaubt aber weiterhin die sogenannten «ausgestalteten Käfige» mit etwas mehr Platz und Struktur. EU-weit wird mehr als die Hälfte der Hühner in solchen Käfigen gehalten, in Spanien, Portugal und Polen sind es sogar 90 Prozent. In der Schweiz ist auch diese Halt ungsform tierschutzwidrig.

